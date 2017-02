Brut@l: l'editor delle mappe si mostra in un video

Stormcloud Games e Rising Star Games hanno condiviso un trailer per la versione PC di Brut@l che mette in mostra l’editor delle mappe. Questo strumento intuitivo permetterà ai giocatori di creare, modificare, giocare e condividere i propri dungeon.

L’editor metterà a disposizione diverse armi, oggetti, loot, trappole e mostri. I dungeon creati potranno essere facilmente condivisi online per permettere a tutti di apprezzare le proprie creazioni. Disponibile in origine solo su PlayStation 4, Brut@l sta per arrivare anche su PC grazie al porting realizzato da Rising Star Games.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che il roguelike basato interamente sui caratteri ASCII sarà disponibile su PC il prossimo 9 febbraio.