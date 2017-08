ha annunciato tramite un trailer la data di uscita di Bubsy: The Woolies Strike Back : il gioco sviluppato dasarà disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre su Playstation 4 e PC (via Steam e GOG) al costo di 29.99 dollari.

Il publisher ha inoltre rivelato Bubsy: The Woolies Strike Back Purrfect Edition, un'edizione retail per Playstation 4 prodotta in tiratura limitata acquistabile al prezzo di 39.99 euro presso Amazon, BestBuy, Gamestop e altri siti di e-commerce selezionati, che include il gioco, la colonna sonora su disco, un biglietto da visita a tema e un poster. Siete pronti a vivere una nuova avventura in compagnia di Bubsy?