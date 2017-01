Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans: nuovi dettagli e concept art

Gli sviluppatori di(gioco dedicato a Bud Spencer e Terence Hill) hanno pubblicato un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori, tramite una email inviata a coloro che hanno finanziato il progetto tramite la campagna Kickstarter.

Il team fa sapere che i lavori procedono a ritmo regolare, la trama è stata definita e la lista dei livelli praticamente ultimata. Per l'occasione, sono stati diffusi alcune immagini concept che mostrano il design degli stage, ovviamente non in forma definitiva.

Bud Spencer & Terence Hill: Schiaffi e Fagioli è stato finanziato con successo su Kickstarter, Trinity Games ha raccolto 212.000 euro a fronte dei 130.000 richiesti, cifra che permetterà di acquistare anche le licenze per le musiche originali dei film della celebre coppia.