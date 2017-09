hanno annunciato un nuovo progetto intitolato, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation Vita durante la primavera del 2018, finestra di lancio riferita unicamente al mercato giapponese.

Bullet Girls Fantasia è un gioco Open World ambientato in un mondo fantasy popolato da giganteschi mostri da liminare utilizzandi armi e incantesimi. D3 ha confermato il cast del progetto, che include nomi come Aya Uchida, Haruka Yamazaki e Asuka Nishi, altri dettagli non sono noti, restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni su Bullet Girls Fantasia.