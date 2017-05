Bulletstorm Full Clip Edition arriverà a giugno nei negozi europei

collaboreranno insieme per portarenei mercati europei. Il gioco verrà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC il 23 giugno 2017 in Europa.

Bulletstorm: Full Clip Edition porta il gameplay e l'amato umorismo del gioco, inclusa la famosa meccanica Skillshot, ad un nuovo livello su PlayStation 4, Xbox One e PC. Entra negli stivali di Grayson Hunt, dopo lo schianto che lo ha portato sul villaggio di un pianeta abbandonato e che lo costringerà a fare una scelta molto difficile: la sopravvivenza o la vendetta. Membro in esilio del gruppo assassino d’elite, Dead Echo, Grayson ha un grande desiderio di vendetta mentre il suo equipaggio è bloccato su Stygia, dove potrebbe finalmente affrontare il comandante responsabile del tradimento o portare la sua squadra fuori dal pianeta viva.

Inoltre, l'add-on Duke Nukem Bulletstorm Tour consente ai giocatori di cambiare il personaggio principale del gioco. Con una voce differente rispetto a quella originale di Duke, puoi prendere il controllo di Duke Nukem ripetendo la campagna con uno script completamente ridoppiato nei panni del re stesso.

Fatti strada attraverso numerosi abitanti mutanti di Stygia, compiendo uccisioni magistrali durante la campagna single player, in una delle 30 sfide competitive a punti o in una delle 12 mappe cooperative multiplayer, utilizzando il sistema "Skillshot" di Bulletstorm: il sistema che ti premierà per l'esecuzione delle uccisioni più creative e mortali.