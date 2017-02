Bulletstorm: Full Clip Edition, story trailer e nuovi video gameplay

ha pubblicato oggi in rete un nuovo trailer per, edizione aggiornata del titolo originariamente pubblicato nel 2011 e prossimamente in uscita su PS4, Xbox One e PC.

Inoltre, IGN ha diffuso in rete anche dei video gameplay tratti dal titolo, per la precisione un filmato che mostra 14 minuti di gioco in 4K, che potete trovare a questo link, e un secondo video con nove minuti con progagonista il guest character Duke Nukem. In calce alla notizia è riportato invece il trailer dedicato alla storia del gioco.

Lasciandovi alla visione dei filmati, ricordiamo che Bulletstorm: Full Clip Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 7 aprile, nei formati sopracitati.