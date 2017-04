Bulletstorm Full Clip Edition: G2A avrà una Collector's Edition esclusiva

ha annunciato una partnership conper la realizzazione di una Collector's Edition esclusiva didisponibile in esclusiva presso il rivenditore online.

La Limited Edition di Bulletstorm Full Clip Edition sarà disponibile su G2A fino ad esaurimento scorte, in totale saranno prodotti solamente 54 pezzi, ogni edizione sarà confezionata in una scatola d'acciaio forata da vero proiettili calibro 9. Questa versione da collezione sarà disponibile in due diverse edizioni, Standard (99,99 euro) e Premium (249,99 euro), di seguito vi elenchiamo i contenuti:

Bulletstorm Full Clip Edition Collector's Edition (Standard)

Questa edizione include delle targhette militare, un codice Steam e una statuetta da collezione esclusiva realizzata da G2A tramite stampante 3D

Bulletstorm Full Clip Edition Collector's Edition (Premium)

Oltre ai contenuti citati, la Premium Edition conterrà anche un tappetino per il mouse e una statuetta a scelta tra quelle di Ishi, Trishka o Greyson.

Molti giocatori non sembrano aver preso bene la decisione di Gearbox Software di affidarsi ad un rivenditore come G2A e hanno iniziato a far sentire la propria voce sui canali social della società. Cosa ne pensate di questa scelta?