Bulletstorm Full Clip Edition: il rapporto tra Gearbox e G2A volge al termine

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda la "battaglia" tra: il publisher aveva stretto una partnership con il noto marketplace per la produzione e la vendita di un'esclusiva Limited Edition di. Il rapporto tra le due parti si è però deteriorato e ad oggi il gioco non risulta disponibile su

La scorsa settimana, Gearbox ha inviato a G2A una lettera chiedendo alla società di rivedere le proprie politiche, rendendo più trasparenti le operazioni per correttezza nei confronti dei clienti. Maciej Kuc, responsabile delle pubbliche relazioni di G2A, ha risposto con queste parole:

"Le azioni di Gearbox rischiano di essere dannose per il marketplace e per i nostri clienti. La compagnia ha agito basandosi solamente su alcune dichiarazioni di terze parti (il riferimento è allo YouTuber Totalbiscuit, ndr) senza conoscere esattamente i fatti. Tutte le richieste avanzate nel loro ultimatum sono già parte del servizio standard offerto da G2A. La protezione Shield è attiva di default per tutti, l'abbonamento serve solamente per fornire un servizio più rapido ai clienti premium. Inoltre, voglio dire che non forniremo a nessuno l'accesso al nostro database, solamente gli iscritti al programma G2A Direct possono avere accesso a queste informazioni riservate."

Kuc non ha specificato lo stato dei rapporti tra le due parti ma appare chiaro che la collaborazione sia giunta al termine, al momento infatti non è possibile acquistare Bulletstorm Full Clip Edition su G2A. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.