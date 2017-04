Bulletstorm: Full Clip Edition: un sequel dipenderà dal successo della remaster

In un'intervista concessa a SegmentNext, People Can Fly - sviluppatore di Bulletstorm: Full Clip Edition - si è raccontata a tutto tondo, parlando di un eventuale Bulletstorm 2, dell'essere divenuto uno studio indipendente e della versione della sua remaster su PlayStation 4 Pro.

In merito al sequel di Bulletstorm, People Can Fly ha dichiarato che la sua realizzazione dipenderà dall'interesse suscitato da Bulletstorm: Full Clip Edition, titolo per il quale il team di sviluppo nutre grandi speranze. Senza sbilanciarsi troppo, il director della compagnia ha inoltre speso qualche parola sul nuovo titolo tripla A in via di sviluppo:

"Il lavori procedono bene. Stiamo completando il processo di pre-produzione, e la produzione vera e propria inizierà a breve. Si tratta del più grande e ambizioso progetto sul quale abbiamo mai lavorato, e non vedo l'ora di annunciarlo ai giocatori di tutto il mondo".

Sbastian Wojciechowski conferma inoltre che su PlayStation 4 Pro, Bulletstorm: Full Clip Edition girerà in risoluzione 4K, per un esperienza Bulletstorm mai vista prima d'ora. Il titolo uscirà domani, 7 aprile 2017, su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4.