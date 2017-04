Bulletstorm Full Clip Edition: video confronto con l'edizione originale

Il canale YouTube "Game Intro & Finales" ha pubblicato un video che mette a confronto la versione originale dicon la, riedizione del gioco pubblicata lo scorso 7 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Lo sparatutto targato People Can Fly torna sui nostri schermi con una versione rimasterizzata che presenta numerose migliorie tecniche, come una maggior risoluzione, framerate migliorato, modelli poligonali più curati e dettagli più rifiniti, oltre a una miglior cura generale del comparto grafico.

Potete vedere il video comparativo in apertura, ricodiamo che recentemente Gearbox Software si è espressa in merito a un possibile sequel di Bulletstorm, rivelando che questa ipotesi verrà presa in considerazione se la Remastered otterrà il successo sperato.