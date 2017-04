L'admin di GTA Forums (Yan2295) ha rivelato chesarebbe attualmente al lavoro su Bully 2 , sequel del titolo omonimo conosciuto in Europa come. L'indiscrezione è stata confermata da alcuni insider e arriva da fonti molto vicine agli sviluppatori.

Bully 2 sarebbe in fase di sviluppo già da qualche anno, tuttavia i lavori sarebbero stati interrotti per dedicarsi ad altri progetti come le espansioni di GTA Online e Red Dead Redemption 2. Secondo la fonte, Bully 2 potrebbe uscire nel 2019, tuttavia al momento si tratta di una semplice indiscrezione che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

Da tempo si parla di un possibile sequel di Bully ma Rockstar Games e Take-Two non si sono mai pronunciate in merito.