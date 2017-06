Bungie interrompe ufficialmente il supporto a Destiny 1

Con tutti i riflettori puntati suha interrotto ufficialmente il supporto al primo capitolo del celebre FPS online, confermando che da questo momento in poi non verranno più rilasciati nuovi aggiornamenti.

Naturalmente, questo non significa che Destiny 1 è condannato a morire: in realtà, si potrà continuare a giocare ancora per molto tempo, come Bungie ha avuto modo di confermare nei mesi scorsi. L'interruzione ufficiale del supporto, infatti, implica semplicemente che non verranno rilasciati nuovi aggiornamenti in futuro, come le patch che modificano il bilanciamento delle armi. La notizia è stata confermata nell'ultimo settimanale di casa Bungie.

Vi ricordiamo che Destiny 2 uscirà su Playstation 4 e Xbox One il prossimo 8 settembre, mentre si attende ancora una data di lancio per la versione PC.