Bungie pensa ad aggiornamenti regolari per la narrativa di Destiny 2

Non sono molte le informazioni di cui disponiamo nei riguardi di, ma una recente offerta di lavoro lanciata da, sembrerebbe indicare che la software house ha intenzione di cambiare il modo di narrare la storia di questo seguito rispetto a quanto fatto col capostipite della serie.

Bungie è al momento alla ricerca di un Live Narrative Director, che sia in grado di "dirigere gli sforzi narrativi per dei rilasci di piccole dimensioni a cadenza regolare per tutto il corso del calendario annuale". Tra le responsabilità che il candidato accetta di avere, c'è quella di riuscire a lavorare e concludere efficacemente progetti di bassa scala avendo a disposizione una timeline particolarmente condensata; il che lascia presagire che gli aggiornamenti narrativi potrebbero essere distribuiti molto frequentemente.

A confermare la tesi, qualche mese fa sono emerse dichiarazioni di un insider che menzionava un approccio nettamente diverso pensato da Bungie per lo storytelling di Destiny 2, con cambiamenti di rotta nella direzione, nei tempi e nella struttura della narrazione.