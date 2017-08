Bungie spiega perché Destiny 2 non gira a 60fps su console

Durante un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di EDGE, il project lead diMark Noseworthy ha spiegato le ragioni tecniche per cui le versioni console del titolo non girano a. Non si voleva scendere a compromessi con il senso di scala dell'esperienza di gioco.

"La simulazione del mondo di Destiny 2 ha i suoi costi. Una trentina di IA da gestire simultaneamente, ampi spazi di gioco, sei giocatori - a volte a bordo dei veicoli, le navicelle spaziali; è qui che usiamo le risorse della CPU.

Avremmo potuto far girare Destiny 2 a 60fps? Sì, ma gli spazi sarebbero stati più piccoli, avremmo ridimensionato la cooperazione tra i giocatori, e ci sarebbero stati meni nemici a cui sparare. Non è questo il gioco che volevamo creare.

Prima di tutto, stiamo provando a realizzare un incredibile gioco d'azione. Non ci sentiamo limitati dalle scelte che abbiamo compiuto per privilegiare la simulazione del mondo di gioco sul frame rate. Infatti, pensiamo di stare offrendo ai giocatori un'esperienza unica grazie alle decisioni che abbiamo preso.

Se il frame rate è un aspetto a cui tenete molto, adesso potete giocare su una piattaforma dove potete spendere quanto volete, per andare veloci quanto preferite." afferma Mark Noseworthy.

Riguardo all'ultima parte dell'intervista, il project lead si sta riferendo chiaramente alla versione PC di Destiny 2, che a differenza delle controparti console non imporrà il limite di 30fps (configurazione hardware permettendo, ecco i requisiti dell Beta). Siete d'accordo con le considerazioni di Noseworthy?