Bupple: il coloratissimo rompicapo di Decima Studio

Fra i numerosi titoli che verranno mostrati in occasione di, evento interamente dedicato ai team di sviluppo indipendenti italiani, troviamo anche, un titolo mobile in cui dovremo far rimbalzare il nostro personaggio (un "bupple") per colpire oggetti e attraversare i vari stage del gioco.

Bupple (sviluppato da Decimo Studio) è un mobile game dove il giocatore deve far rimbalzare il protagonista attraverso vari livelli di gioco per distruggere lampadine, candele e altri elementi luminosi. Procedendo con gli scenari e le ambientazioni, il giocatore si troverà a dover affrontare situazioni sempre più complesse con un gran numero di obiettivi e stelle da sbloccare.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio; l'ingresso è completamente gratuito.