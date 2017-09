Tramite le pagine di V-Jump è stato confermato chesi aggiungeranno presto al roster di. I personaggi in questione, entrambi appartenenti alla serie, dovrebbero arrivare in futuro come DLC.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli in merito, da segnalare come sulla rivista si parli solamente di una disponibilità prevista su PlayStation 4 e Switch, uniche due piattaforme per il quale Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile in Giappone. E' probabile che il pacchetto arrivi in Occidente anche su PC e Xbox One, tuttavia al momento non ci sono conferme da parte del publisher Bandai Namco.