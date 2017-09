C64 Mini: annunciato il ritorno del Commodore 64, trailer, immagini e dettagli

Sviluppato da Retro Games e distribuito da Koch Media,è la riproduzione autorizzata dell'home computer più venduto degli anni 80'. Lanciata nel 1982, la piattaformaha dominato la scena per tutti gli anni 80, vendendo milioni di unità in tutto il mondo.

Le dimensioni del C64 Mini sono la metà rispetto all’originale, si connette direttamente al tuo televisore ed è distribuito con un joystick classico, che si collega in una delle due porte USB disponibili per permetterti di giocare ai numerosi giochi già installati.

35 anni dopo ritorna nel suo riadattamento come C64 Mini. Collegandolo ad una qualsiasi TV moderna tramite un’uscita HDMI, i giocatori potranno divertirsi con uno dei 64 giochi classici già installati. Tra questi sono inclusi alcuni dei titoli dei leggendari studi di sviluppo Epyx, Gremlin Graphics, Hewson, The Bitmap Brothers e California Games come Speedball 2 Brutal Deluxe, Paradroid e Impossible Mission. Molti di questi giochi sono stati valutati con un punteggio di oltre il 90% da importanti pubblicazioni, aggiudicandosi premi davvero ambiziosi. Dagli sport agli sparatutto, dai platform ai puzzles game, c’è una grandissima varietà di titoli che farà felice anche il più esigente appassionato di retro gaming.

"Siamo lieti di riuscire a riportare alcuni dei classici retro game più amati di sempre, attraverso uno degli hardware di maggior successo di tutti i tempi", ha dichiarato Paul Andrews, Retro Games Managing Director. “The C64 mini è la rielaborazione in chiave moderna del classico C64 e il primo di una serie di progetti che abbiamo in cantiere”.

Essendo il riadattamento di un home computer, potrai anche collegarlo ad una tastiera USB standard per PC e usarlo come un classico C64 per digitare nella vecchia maniera base o per programmare nuovi giochi. C64 Mini sarà disponibile all’inizio del 2018 al prezzo di €79.99.