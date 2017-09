ha annunciato l'arrivo della versione retail diper PlayStation 4. Questa edizione del titolo, disponibile da venerdì 15 settembre al prezzo di $29,99 sul sito del publisher , arriverà in tiratura limitata, per un totale di 4.000 copie.

Caladrius Blaze, dopo essere stato già pubblicato su PlayStation 3, arriva sull'ammiraglia di Sony portando con sé nuovi nemici, alcune ambientazioni inedite e una modalità aggiuntiva non meglio specificata. Il titolo è già disponibile in Occidente dallo scorso 9 agosto, su PlayStation 4 e PlayStation Vita, mentre una versione PC è attesa il 12 gennaio. Per maggiori informazioni sullo shoot 'em up di H2 Interactive, vi rimandiamo alla sua pagina Steam.