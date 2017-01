Call of Cthulhu: pubblicato il nuovo trailer Depths of Madness

hanno pubblicato un nuovo trailer di, intitolato Depths of Madness e incentrato su Edward Pierce, protagonista dell'avventura.

In Call of Cthulhu vestiremo i panni del detective Edward, chiamato a indagare sulla morte di Sarah. Il gioco è un'avventura dalle tinte oscure e dalla trama matura, con un gameplay di stampo tradizionale che mischia la risoluzione di enigmi e rompicapo con fasi esplorative. Call of Cthulhu uscirà nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.