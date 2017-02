Call of Cthulhu si mostra in nuove e oscure immagini

Il publisher franceseha pubblicato oggi una serie di immagini suggestive e piuttosto tetre per, avventura investigativa attualmente in sviluppo presso gli studi del team, e ispirata all'universo narrativo creato da H. P. Lovecraft.

Le immagini mostrano soprattutto le ambientazioni decisamente oscure del titolo, ma anche dei bozzetti di alcune creature misteriose che probabilmente il protagonista incontrerà o affronterà nel gioco. Call of Cthulhu racconterà, infatti, una storia basata sul segreto del risveglio della terribile creatura mitologica lovecraftiana.

Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni precise in merito alla data di lancio di Call of Cthulhu, il gioco è atteso entro la fine del 2017 su PC, PS4 e Xbox One.