Call of Duty 2017: nuove conferme sull'ambientazione storica

Nei giorni scorsi, il materiale promozionale diè trapelato sul web, facendo pensare a un ritorno all'ambientazione storica per il nuovo episodio della serie. Il publisher non ha commentato i leak ma una fonte di Eurogamer.net molto vicina al progetto conferma: il prossimosarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Al momento non ci sono altri dettagli e la fonte di Eurogamer.net si è limitata a confermare l'ambientazione, mentre non è chiaro se il titolo ufficiale sarà effettivamente Call of Duty WWII, anche se alcuni indizi emersi in questi giorni porterebbero a dare una risposta positiva a questo dubbio.

Non ci resta che attendere il reveal ufficiale del nuovo Call of Duty per saperne di più. Intanto, vi chiediamo, cosa ne pensate del ritorno all'ambientazione storica? Siete favorevoli a questa scelta? Aspettiamo le vostre opinioni.