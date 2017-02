Call of Duty 2017: Sledgehammer cerca grafici e artisti per texure next-gen

ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro: lo studio è alla ricerca di grafici e artisti per la creazione di "texture di nuova generazione" da utilizzare per gli edifici e il terreno nel prossimo episodio di

Il candidato dovrà creare e modellare assets di alta qualità da utilizzare per le diverse mappe del gioco. Al momento non abbiamo dettagli precisi in merito a nuovo Call of Duty, secondo alcuni rumor il titolo vedrà il ritorno di ambientazioni storiche per sfruttare la scia del successo di Battlefield 1, si tratta però solamente di un rumor non confermato da Sledgehammer. COD 2017 dovrebbe arrivare nei negozi a fine anno, durante la primavera ne sapremo probabilmente di più.