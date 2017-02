Call of Duty 2017: Sledgehammer promette 'combattimenti tradizionali'

In occasione dell'ultima conferenza finanziaria diè tornata a parlare del nuovo capitolo diatteso nel 2017, confermando che il gioco tornerà sui classici binari della saga proponendo un approccio ai combattimenti più tradizionale.

Per chi non dovesse ricordarlo, Sledgehammer è lo stesso sviluppatore che ha realizzato Call of Duty: Advanced Warfare (rilasciato nel 2014), titolo che ha ricevuto una buona accoglienza dalla critica e dai giocatori. Parlando di Infinte Warfare, invece, Activision ha confessato che il gioco non ha mantenuto le aspettative sperate, anche se continua a considerarlo un prodotto innovativo e di ottima qualità. Intanto Sledgehammer è alla ricerca di grafici e artisti per ultimare i lavori sulla nuova iterazione di Call of Duty attesa nel 2017.