Call of Duty: Activision pensa a un universo cinematografico stile Marvel

vuole portare l'universo dial cinema e in TV. La società sta infatti lavorando per creare un vero e proprio "universo" dedicato al franchise, in maniera simile a quanto accaduto con le serie e i personaggi

La notizia arriva dalle pagine del Guardian, che conferma l'inizio dei lavori sul progetto ad opera di Stacey Sher e Nick van Dyk, i due co-presidenti di Activison-Blizzard Studios, divisione cinematografica del publisher americano. L'obiettivo è quello di dar vita a film e serie di alto profilo tratti dai numerosi videogiochi del catalogo Activision, tra cui ovviamente Call of Duty.

In particolare, i lavori sul film dedicato alla serie sarebbero già iniziati e la compagnia starebbe varando varie sceneggiature realizzate in collaborazione con esperti del ramo militare ed ex soldati. La prima pellicola a tema Call of Duty dovrebbe uscire nel 2018, almeno secondo quanto riportato dalla fonte.