Call of Duty: arriva un nuovo sito dove tener traccia delle proprie statistche

Activision ha lanciato un nuovo sito internet nel quale i giocatori di Call of Duty potranno tener traccia delle proprie statistiche. L’accesso al nuovo portale, momentaneamente in fase beta, può essere effettuato seguendo questo collegamento, ed offre informazioni su Call of Duty Infinite Warfare e Call of Duty Black Ops III.

Il supporto all’ultimo capitolo sviluppato da Treyarch, rinforza la volontà di sviluppatore e publisher di continuare ad aggiornare il titolo anche durante il prossimo anno, diventando così il primo gioco della serie Call of Duty a ricevere nuovi contenuti a distanza di oltre un anno dalla sua uscita.

Call of Duty Infinte Warfare è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre potete giocare a Call of Duty Black Ops 3 anche su PlayStation 3 e Xbox 360.