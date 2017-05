Call of Duty Black Ops 3: Activision lancia l'iniziativa 8 Days of the Undead

è ora disponibile per il download su PlayStation 4: per festeggiare la pubblicazione del nuovo DLC, Activision ha annunciato l'iniziativa. Di seguito, tutti i dettagli.

Per celebrare il lancio del contenuto aggiuntivo, Activision e Treyarch presentano 8 Days of the Undead: i giocatori di Black Ops III su tutte le piattaforme e i giocatori di Black Ops III Zombies Chronicles su PS4 avranno la possibilità di raddoppiare i loro punti XP, partecipare a sfide nella community e ricevere una serie di contenuti esclusivi gratuiti, compresa una carta di chiamata Zombie, armi mimetiche, nuove Gobble Gums e un tema per PlayStation 4.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che il DLC Zombie Chronicles per Call of Duty Black Ops 3 arriverà durante il mese di giugno anche su Xbox One e PC Windows.