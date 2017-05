Call of Duty Black Ops 3: due nuove armi disponibili nel mercato nero

continua a supportarecon frequenti update. Quest'oggi la software house ha pubblicato un nuovo aggiornamento per ilche introduce la pistola M1911 e il mitra AK-74u.

Inoltre, è adesso disponibile una nuova patch per la versione PC che comprende alcune aggiunte per la modalità Zombie, modifiche al gameplay, bug fix e miglioramenti prestazionali. Trovate il changelog completo in lingua inglese sull'apposita pagina di Steam. Ricordiamo che il DLC Zombie Chronicles, che include le riedizioni di 8 mappe classiche tratte dai precedenti capitoli della saga, è disponibile per l'acquisto su Playstation 4, mentre arriverà su PC e Xbox One nel corso del mese di giugno.