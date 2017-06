ha pubblicato una nuova patch per, titolo uscito nel novembre 2015 e ancora oggi supportato con nuovi contenuti e aggiornamenti. L'update in questione corregge alcuni bug minori risolve problemi di bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay in varie modalità multiplayer.

Su PlayStation 4, il nuovo aggiornamento apporta anche numerose migliorie tecniche alla modalità Zombie, risolvendo bug e problemi derivati dall'installazione del DLC Zombie Chronicles, uscito a metà maggio sulla console Sony e in arrivo a giugno anche su Xbox One e PC Windows. Al momento, Treyarch non ha diffuso il changelog della patch, limitandosi a confermare la disponibilità della stessa su tutte le piattaforme.