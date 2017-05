Call of Duty Black Ops 3: tutti i DLC gratis per trenta giorni su PC

ha annunciato che il 30 maggio pubblicherà il pacchettoper la versione PC di. Questo contenuto includerà tutti e quattro i DLC del gioco, utilizzabili liberamente per un mese (fino al 30 giugno) senza limitazioni di alcun tipo.

Scaricando gratuitamente il Multiplayer DLC Trial Pack avrete accesso ai contenuti dei pacchetti Awakening, Eclipse, Descent e Salvation, i quali potranno essere utilizzati per trenta giorni, trascorso questo lasso di tempo sarà necessario acquistare i DLC singolarmente o come parte del Season Pass.

Coloro che possiedono già i contenuti aggiuntivi riceveranno invece doppia esperienza in tutte le mappe fino al 30 giugno. Zombie Chronicles non è incluso nel Multiplayer DLC Trial Pack, in quanto non ancora disponibile su PC.