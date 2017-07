COD Black Ops 3: una carta di chiamata per supportare i veterani di guerra

hanno quest'oggi annunciato la disponibilità di una nuova carta di chiamata animata per i giocatori di

La C.O.D.E. Double Duty Calling Card è stata realizzata da Treyarch stessa e, in caso di acquisto, concede la possibilità di ottenere una vasta quantità di item in-game, a partire da armi esclusive fino ad arrivare alle stesse carte di chiamata.

Il prezzo è fissato a 3,99 euro: tutto il ricavato verrà devoluto in favore della Call of Duty Endowment, associazione no-profit che aiuta i veterani di guerra a trovare un nuovo lavoro.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops III è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.