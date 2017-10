Call of Duty Black Ops 4 potrebbe uscire nel 2018, secondo un analista

Nonostante sia una delle compagnie di maggior successo degli ultimi anni,ha deluso gli analisti di, che ne hanno declassato il rating.

Tra i motivi che hanno spinto l'agenzia di analisi ad agire in questo modo, ci sarebbero le scarse aspettative per la Overwatch League - il cui inizio è previsto per il mese di gennaio 2018 - che potrebbe non garantire gli introiti sperati dagli investitori.

Cowen & Company si è tuttavia dichiarata ottimista per il futuro della compagnia californiana, visto che a breve arriverà sul mercato Call of Duty WWII, che dovrebbe ottenere risultati migliori rispetto a Call of Duty: Infinite Warfare, uscito lo scorso anno. Secondo le predizioni degli analisti, inoltre, l'anno prossimo verrà lanciato Call of Duty Black Ops 4, il seguito di uno dei titoli della saga di maggior successo degli ultimi anni. L'informazione va necessariamente presa con le pinze, visto che non c'è stato nessun annuncio ufficiale, ma Cowen & Company segue Activision da molti anni a questa parte, e conosce molto bene il modo di agire della società.

Difficile predire come si comporterà sul mercato Activision nei prossimi mesi. Secondo Cowen, il valore delle azioni rimarrà elevato, ma gran parte dipenderà dai risultati di Call of Duty WWII, e da un eventuale annuncio di un nuovo gioco da parte di Blizzard, che a novembre salirà alle luci della ribalta con la BlizzCon 2017. Intanto, vi ricordiamo che Call of Duty WWII è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 3 novembre 2017.