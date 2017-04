Call of Duty: Black Ops II è ora retrocompatibile su Xbox One

Attraverso il suo profilo Twitter, Major Nelson ha annunciato che Call of Duty: Black Ops II è finalmente retrocompatibile su Xbox One. Il titolo è da tempo in cima alle classifiche dei desideri dei fan, e si unisce agli altri capitoli della serie Call of Duty per Xbox 360 già giocabili sull'ammiraglia di Microsoft.

Come sempre, i possessori della versione fisica di Call of Duty: Black Ops II saranno guidati alla procedura di download della versione retrocompatibile una volta inserito il disco di gioco nella console. Coloro che hanno acquistato la versione digitale, invece, troveranno il titolo di Treyarch nella sottosezione "Pronto all'installazione" di "I miei giochi e app". In aggiunta, chiunque fosse interessato a recuperare Call of Duty: Black Ops II potrà approfittare degli sconti di primavera sullo store di Microsoft.