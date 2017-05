Call of Duty Black Ops III: nuovo trailer per Zombies Chronicles

Activision ha pubblicato un nuovo trailer per l'espansione di Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles. Il DLC farà fare ai giocatori un tuffo nel passato dello spin-off a tema zombie che accompagna da qualche edizione la serie Call of Duty, con mappe rimasterizzate per l'odierna generazione di console e PC.

Grazie a questa collection sarà possibile rivivere i migliori episodi della storia di Call of Duty Zombies fino a Call of Duty Black Ops III, con 8 mappe selezionate dei precedenti capitoli Treyarch più 2 nuove Whimsical GobbleGums, 20 fiale bonus di Liquid Divinium, un'esclusiva mimetica a tema zombie e tanti altri segreti da scoprire.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Call of Duty Zombies Chronicles sarà disponibile il prossimo 16 maggio su PlayStation 4, e arriverà dopo 30 giorni anche su PC e Xbox One.