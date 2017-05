Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles compare nel database dell'ESRB

L'Entertainment Software Rating Board ha recentemente inserito nel proprio databaseper PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, titolo mai annunciato ufficialmente dal publisher Activision.

Zombie Chronicles dovrebbe essere il quinto DLC di Call of Duty Black Ops III ma sembra che il contenuto possa uscire anche in versione pacchettizzata con Black Ops 3 incluso. Zombie Chronicles ha fatto la sua comparsa nei listini di alcuni rivenditori messicani e polacchi, secondo quanto riportato questa nuova avventura dovrebbe includere otto mappe Zombie rimasterizzate tratte dai precedenti episodi della serie.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, nei mesi scorsi Treyarch dichiarò di voler supportare Black Ops 3 anche nel 2017, Zombie Chronicles potrebbe dunque essere una delle sorprese previste per l'anno in corso.