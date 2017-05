Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles arriva il 16 maggio su PS4

sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio, prima su PlayStation 4, e includerà otto delle mappe zombie più amate tratte dai precedenti giochi di Call of Duty sviluppati da, tra i quali

Le mappe sono state integralmente rimasterizzate, completando molte delle classiche e coinvolgenti storyline Zombi con nuovi visual incredibili, audio migliorato e un gameplay innovativo, tutti compatibili con le console di nuova generazione.

“La modalità Zombie di Call of Duty si è guadagnata un posto speciale nei nostri cuori grazie al gameplay profondo e sviluppato su diversi livelli, alle storyline immaginifiche e alla coinvolgente azione di gioco che si estende sui vari titoli” ha dichiarato Rob Kostich, EVP e General Manager di Call of Duty. “Siamo entusiasti all’idea di condividere tutti questi momenti incredibili con i nostri fan in un’unica e fantastica offerta, disponibile su hardware di ultima generazione.”

Ciò che era iniziato semplicemente come un Easter Egg per completare la campagna di Call of Duty: World at War, è diventato una terza modalità adorata dai fan, con un’ampia e fedelissima community di appassionati.

“Zombies Chronicles è davvero pensato per la community che ha reso la modalità Zombie quello che è oggi,” ha dichiarato Jason Blundell, Co-Studio Head di Treyarch. “Insieme abbiamo ucciso i morti viventi per quasi dieci anni su diverse generazioni di console, Zombie Chronicles ha come obiettivo proprio quello riunire insieme tutte queste esperienze di gioco. I fan che hanno giocato con queste mappe su console precedenti, ora vivranno una nuova pazzesca esperienza, mentre i nuovi giocatori avranno l’occasione di vivere otto incredibili esperienze Zombie in una”.

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles è un’impareggiabile Zombie collection di Call of Duty, che riporta i giocatori agli esordi della saga originale in vero HD. Include tutti i personaggi che i fan hanno imparato a conoscere e amare, così come la profonda storyline che ha reso la modalità Zombie così popolare. La collection aggiunge vivaci visual ultra-moderni, effetti luce migliorati, nuovi modelli di personaggi e nuove ambientazioni, e sistemi audio e AI aggiornati. Zombies Chronicles permette inoltre ai giocatori di utilizzare armi personalizzate, compresa l’armeria presente in Black Ops III, non inclusa nelle mappe originali.

Le otto mappe di Zombies Chronicles sono:

Da Call of Duty World at War: Nacht der Untoten (Abandoned Bunker), Verruckt (Wittenau Sanitorium) e Shi No Numa (Jungle Swamp)

Da Call of Duty Black Ops: Kino Der Toten (Theater of the Dead), Ascension (Soviet Cosmodrome), Shangri-la (Exotic Jungle Shrine) e Moon (Lunar Base)

Da Call of Duty Black Ops II: Origins (WWI France)

8 Days of the Undead

Per celebrare il lancio il 16 di Maggio, Activision e Treyarch presenteranno l’esclusiva ”8 Days of the Undead”, durante la quale i giocatori di Black Ops III su tutte le piattaforme e i giocatori di Black Ops III Zombies Chronicles su PS4 avranno la possibilità di raddoppiare i loro punti XP, partecipare a sfide nella community e ricevere una serie di contenuti esclusivi gratuiti, compresa una carta di chiamata Zombie, armi mimetiche, nuove Gobble Gums e un tema PS4.

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles propone un’offerta digitale disponibile al prezzo suggerito di 29 €, e al momento dell’acquisto rende disponibili:

20 Fiale di liquido Divinium

2 nuovissime GobbleGums Whimsical

Un esclusivo Camo Zombie Pack-A-Punch

Il Dynamic System Theme di Black Ops III Zombies Chronicles per PlayStation 4, che include gli artwork di un artista rinomato

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles è un’espansione per Call of Duty Black Ops III, venduto separatamente e che è necessario per poter giocare questo pacchetto