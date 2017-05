Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles disponibile ora su PlayStation 4

: Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles è disponibile da oggi PlayStation 4. Le mappe sono state integralmente rimasterizzate, completando molte delle classiche e coinvolgenti storyline Zombi con nuovi visual incredibili, audio migliorato e un gameplay innovativo, tutti compatibili con le console di nuova generazione.

Le otto mappe di Zombies Chronicles sono:

Da Call of Duty World at War : Nacht der Untoten (Abandoned Bunker), Verruckt (Wittenau Sanitorium) e Shi No Numa (Jungle Swamp)

: Nacht der Untoten (Abandoned Bunker), Verruckt (Wittenau Sanitorium) e Shi No Numa (Jungle Swamp) Da Call of Duty Black Ops : Kino Der Toten (Theater of the Dead), Ascension (Soviet Cosmodrome), Shangri-la (Exotic Jungle Shrine) e Moon (Lunar Base)

: Kino Der Toten (Theater of the Dead), Ascension (Soviet Cosmodrome), Shangri-la (Exotic Jungle Shrine) e Moon (Lunar Base) Da Call of Duty Black Ops II: Origins (WWI France)

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles riporta i giocatori agli esordi della saga originale in vero HD. Include tutti i personaggi che i fan hanno imparato a conoscere e amare, così come la profonda storyline che ha reso la modalità Zombie così popolare. La collection aggiunge vivaci visual ultra-moderni, effetti luce migliorati, nuovi modelli di personaggi e nuove ambientazioni, e sistemi audio e AI aggiornati. Zombies Chronicles permette inoltre ai giocatori di utilizzare armi personalizzate, compresa l’armeria presente in Black Ops III, non inclusa nelle mappe originali.

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles è un’offerta digitale disponibile al prezzo suggerito di 29 €, e al momento dell’acquisto rende disponibili:

20 Fiale di liquido Divinium

2 nuovissime GobbleGums Whimsical

Un esclusivo Camo Zombie Pack-A-Punch

Per celebrare il lancio, Activision e Treyarch presenteranno l’esclusiva ”8 Days of the Undead”. I giocatori di Black Ops III su tutte le piattaforme e i giocatori di Black Ops III Zombies Chronicles su PS4 avranno la possibilità di raddoppiare i loro punti XP, partecipare a sfide nella community e ricevere una serie di contenuti esclusivi gratuiti, compresa una carta di chiamata Zombie, armi mimetiche, nuove Gobble Gums e un tema PS4.