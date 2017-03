Call of Duty: cosa ne pensi del possibile ritorno all'ambientazione storica?

Da qualche giorno si parla insistentemente di, presunto nuovo episodio della serie Activision trapelato sul web grazie al leak di materiale promozionale come cover e poster. Il nome lascia pensare a un capitolo ambientato durante la... cosa ne pensate di questa scelta?

Gli ultimi episodi ad ambientazione futuristica non sembrano aver riscosso il successo sperato dal publisher, con la sola eccezione di Call of Duty Black Ops III, mentre Call of Duty Advanced Warfare e Call of Duty Infinite Warfare non sono riusciti a far breccia nel pubblico, tanto che il COO di Activision ha definito "sotto le aspettative" i risultati dell'ultimo sparatutto di Infinity Ward, di fatto il videogioco più venduto in Nord America nel 2016.

Il grande successo di Battlefield 1 potrebbe aver convinto Activision a mettere temporaneamente da parte gli elementi futuristici per concentrarsi invece su un'ambientazione storica di forte appeal come la Seconda Guerra Mondiale. E' bene chiarire che per il momento nulla di quanto trapelato è stato confermato ma anche considerando alcune vecchie dichiarazioni di Sledgehammer Games, il 2017 potrebbe essere l'anno giusto per un cambio di rotta.

Cosa ne pensi di questa decisione? Apprezzi il ritorno dell'ambientazione storica o preferiresti vedere un nuovo episodio di Call of Duty ad ambientazione futuristica?