Call of Duty: Infinite Warfare ancora in cima alle classifiche UK

Gfk Chart-Track ha proposto la sua analisi di vendite settimanali per quanto riguarda il mercato UK: i risultati vedonodominare incontrastato per la terza settimana di fila.

"Avendo conquistato la prima posizione nella prima e seconda settimana natalizia, sembra proprio che Call of Duty: Infinite Warfare primeggerà anche nell'ultima settimana dell'anno, esattamente come successo nel 2014 con COD: Advanced Warfare, e nel 2015 con COD: Black Ops III. FIFA 17 di EA rimane invece al secondo posto per la terza settimana consecutiva, e Battlefield 1 e Watch Dogs 2 rimangono rispettivamente in terza e quarta posizione per la seconda settimana di fila. Take-Two recupera posizioni, con GTA V di Rockstar al quinto posto, e tornato in Top 10 nella scorsa settimana, e Mafia III di 2K che si aggiudica la sesta posizione. Steep di Ubisoft sembra godere di un buon momento, piazzandosi al settimo posto", recita il comunicato di Gfk Chart-Track.

Nelle immagini riportate in calce all'articolo, potete dare uno sguardo a tutti i dati di vendita registrati in UK nell'ultima settimana, suddivisi in piattorme unificate e separate.