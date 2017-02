Call of Duty Infinite Warfare: arriva il weekend con doppi XP

hanno confermato che questo weekend tornano i punti XP doppi per chi gioca in multiplayer a. L'evento è disponibile a partire dalle 19:00 del 17 Febbraio e durerà fino alle 19:00 del 21 Febbraio.

Insomma, si tratta di un buon incentivo per fare qualche partita al multiplayer di Call of Duty Infinite Warfare durante questo weekend, approfittando del bonus ai punti esperienza per guadagnare XP raddoppiati. Ricordiamo che l'evento è disponibile su tutte le piattaforme in cui è stato pubblicato il gioco, vale a dire PC, Playstation 4 e Xbox One. Per ulteriori dettagli e informazioni sul titolo Activision, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.