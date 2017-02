Call of Duty Infinite Warfare: i consigli di Lee Ross per la modalità Zombie

Da sempre, si sa, i non morti camminano e vivono fra noi: a ricordarcelo sono stati prima video cult come l’epico Thriller di, in cui gli zombie si cimentavano addirittura in coreografie e balletti insieme al re del Pop, poi show di successo come

Che si nascondano nei cimiteri tetri di periferia, o che siano invece perfettamente inseriti nella società tra colleghi e amici, gli Zombie sono ormai parte integrante dell’immaginario e della cultura dei nostri giorni. Anche nel mondo di Call of Duty, la modalità Zombie è sempre stata estremamente popolare e universalmente amata… ma qual è il miglior modo per completarla? Lee Ross, sviluppatore di Infinity Ward, svela i suoi suggerimenti per giocarla al meglio.

Impostare e usare le card della Fortuna! Sono tremendamente potenti e in grado di fare grandi cose, come caricare istantaneamente un’arma con Pack-A-Punch! Spendere il denaro in-game in maniera saggia! Raccogliere le giuste armi e i Perk in anticipo può impattare enormemente sulle possibilità di sopravvivenza. Riuscire ad aprire subito i portali per abilitare l’accesso alla stanza Pack-A-Punch. Ricarica! Trailblazers, Tuff 'Nuff, Bang Bangs, Mule Munchies e Quickies sono i miei Perk preferiti con cui correre.

Lee Ross dichiara: "Amo tutto di Zombies in Spaceland, la modalità Zombie del DLC Sabotage di Call of Duty Infinite Warfare e, in particolare, amo il modo in cui questa modalità riesce a garantire un’esperienza coesa ai giocatori. C’è una bellissima storia dietro al fantastico gameplay e la mappa regala un divertimento assicurato. Con tantissimi Easter Eggs da scovare, Zombies in Spaceland è un contenuto ricco di fantastiche cose da vivere..."