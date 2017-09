Call of Duty Infinite Warfare: data di uscita e dettagli del DLC Retribution

ha svelato i primi dettagli sul, il quarto DLC di Call of Duty: Infinite Warfare . Il pacchetto include quattro nuove mappe multiplayer e la modalità co-op zombie, ambientata in una base militare abbandonata su un remoto pianeta ghiacciato.

“Il nostro team si è divertito moltissimo nel creare contenuti per la community di Infinite Warfare” il commento di Dave Stohl, Studio Head di Infinity Ward. “Con Retribution siamo arrivati al culmine della nostra storia zombie, in cui i giocatori saranno catapultati in una nuova storia con tantissime sorprese, e in cui scopriranno quali forze malvagie hanno deciso le loro sorti fino a questo punto. Per i giocatori del multiplayer, abbiamo preparato quattro nuove mappe che metteranno a dura prova le loro abilità di combattimento. Non vediamo l’ora che arrivi il 12 settembre”.

The Beast from Beyond, il capitolo finale della modalità zombie di Call of Duty: Infinite Warfare, segna il ritorno di Willard Wyler, l’enigmatico e malvagio regista doppiato nella versione inglese da Paul Reubens (Gotham, Blow). Ancora una volta Wyler ha intrappolato i quattro protagonisti in un nuovo film dell’orrore, ora ambientato in una base militare abbandonata su un remoto pianeta ghiacciato. I giocatori dovranno nuovamente affrontare orde di non morti, per poter fuggire dal film di Wyler una volta per tutte. The Beast from Beyond include inoltre nuove armi, trappole e molto altro, che si aggiungono all’impronta classica dell’azione di Call of Duty, con

Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) nei panni di "Poindexter;" Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) in quelli di "AJ;" Jay Pharoah (White Famous, Saturday Night Live) sarà "Andre;" e Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Inside Amy Schumer) sarà invece "Sally".

Oltre a The Beast from Beyond, Retribution includerà inoltre quattro nuove mappe multiplayer:

Carnage – Un circuito post apocalittico sulle coste della California, con lunghe corsie e trappole ambientali come ad esempio una trappola di fuoco che i giocatori possono attivare per arrostire i nemici.

Heartland – In Heartland, le squadre si fronteggeranno in un piccolo paese americano che è la re-interpretazione di Warhawk, una delle mappe più iconiche di Call of Duty: Ghosts. I giocatori possono andare nel negozio di gelati per una sorpresa, o far fuori i nemici in strada grazie al Generatore di Buchi Neri.

Altitude – Ambientata in un centro commerciale di lusso ai confini dell’universo, Altitude mette le squadre all’interno di un ambiente caotico in cui le strette corsie laterali sono la chiave per la vittoria. Ai bordi della mappa, una lussuosa cascata artificiale.

Depot 22 – Depot 22 è ambientata in uno stagno ai confini dell’universo civilizzato, con le classiche tre corsie perfette per i combattimenti a medio raggio. Per combattimenti ravvicinati, i giocatori possono scegliere di combattere nell’area “cantina” o fare del wall-run su un treno in movimento.

Call of Duty: Infinite Warfare Retribution uscirà il 12 settembre 2017 su PlayStation 4 e a seguire sulle altre piattaforme.