Call of Duty Infinite Warfare: dieci suggerimenti utili per il multiplayer

La modalità Multigiocatore dipermette ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco come mai prima d’ora, offrendo maggiori possibilità di adattare le proprie armi e strumentazioni al proprio stile di gioco.

Un’esperienza incredibilmente profonda dove tutto – incluse armi, strumentazioni, letali, tattiche – è stato costruito intorno a differenti tipi e stili di gioco, e in cui i fan hanno la possibilità di combinarli come preferiscono.

Infinity Ward, lo sviluppatore del nuovo Call of Duty: Infinite Warfare, condivide dieci suggerimenti infallibili per poter giocare al meglio la modalità Multigiocatore e per poter salire di livello. Di seguito, i consigli del Lead Multiplayer Designer Joe Cecot:

Solo perché il gioco ha uno sprint illimitato, non significa che si lo debba usare continuamente. Non essere troppo frenetico e sfrutta al meglio le coperture. Impara a leggere il Radar. Spesso, guardando la posizione in cui si trova il tuo team, puoi prevedere dove si apposteranno i tuoi nemici e da dove potranno arrivare. Usa un silenziatore per nascondere la tua presenza. In questo modo puoi eliminare due o tre nemici in una volta sola, perché non sapranno da dove arrivano gli spari. Claw è un’arma con un Arsenale di medio livello sul kit Guerrigliero. Quando la usi per tenere occupati più nemici, chiudi il fuoco sul lato. Quando attacchi un nemico sulla media distanza punta in basso per ridurre il rinculo. Ogni arma ha un suo momento ideale per essere utilizzata. La NV4 è arma precisa, con bassa cadenza di fuoco, capace di infliggere un danno elevato anche da lontano. Usa quest'arma quando puoi tenere i nemici lontani. La FH4-40 è un'arma con un’alta cadenza di fuoco, un forte rinculo e un livello di danno limitato. Usala per pulire le aree intorno a te. Controlla bene la barra di stato dell'arma quando scegli il tuo arsenale. Le Squadre Missione sono una nuova modalità per avanzare di livello in Call of Duty: Infinite Warfare. Aumentare il rank della tua Squadra Missione ti permetterà di sbloccare una varietà di contenuti, come la Personalizzazione dei Kit da Battaglia, Mimetiche per Armi, Reticolo per Armi, Oggetti Cosmetici per le Armi, Biglietti da Visita e addirittura varianti epiche delle armi! Quindi, fai attenzione alla missione attiva e cerca di completarla al livello più alto possibile. Infinite Warfare ha introdotto un gran numero di equipaggiamenti tattici per aiutarti tra una battaglia di fuoco e l'altra. Nano Shot accelera drasticamente il tempo necessario alla tua rigenerazione per un breve periodo, per poterti riprendere velocemente da uno scontro di fuoco e rimanere nel vivo dell'azione. Il Personal Radar è una molto utile quando ti sei spinto troppo in là in un'area controllata dal nemico, e hai bisogno di indicazioni. Ti fornisce un’indicazione di massima sulla direzione del nemico e la sua vicinanza rispetto alla tua posizione. Padroneggiare queste tattiche può darti un notevole vantaggio. Risposta Eccessiva ti permette di prendere due armi primarie. Quest'opzione è sbloccata fin dall'inizio in Infinite Warfare per aiutare i giocatori a cominciare. Se stai esplorando una mappa variegata, associare un Fucile d’Assalto ad un fucile a pompa potrebbe essere molto utile. Pacco Drone è una grande Serie di Supporto che può cambiare il corso degli eventi in un match Multigiocatore. Questo piccolo drone offre un kit di soccorso alla tua posizione, sia in aree interne che esterne. La cassetta contiene una serie casuale, da un UAV in grado di segnalare i nemici nel radar, fino a un robot C8 controllato da remoto con due braccia di protezione e un grande braccio cannone. Infine, ogni Kit da Battaglia in Infinite Warfare è costruito con lo scopo di facilitare uno specifico stile di gioco. Mercenario è un Kit difensivo ideale per il fuoco di soppressione e per tenere sotto controllo un’area specifica. Sinapsi è ottimizzato per la velocità e per il combattimento diretto. Lo Stryker è costruito per controllare un’area e dare supporto al team. Esplora i Kit da Battaglia e scopri qual è il più adatto a te.

Call of Duty Infinite Warfare è ora disponibile su tutte le piattaforme mentre il primo DLC (Sabotage) è uscito il 31 gennaio scorso in esclusiva temporale su PlayStation 4, l'arrivo su Xbox One e PC è previsto nel corso del mese di febbraio.