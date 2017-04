Call of Duty Infinite Warfare: il DLC Continuum è disponibile su PlayStation 4

sono lieti di annunciare che, secondo DLC Map Pack di, è da oggi disponibile per l'acquisto su PlayStation 4.

Il contenuto offre innanzitutto quattro nuove mappe multiplayer:

Turista – Un lussuoso resort con spa, Turista è ambientato nello scheletro gigante di una antica creatura. Con postazioni da cecchino sparse lunga la grandiosa cascata centrale, Turista vanta anche spazi interni molto stretti per i fan dei combattimenti ravvicinati e il tipico design a tre corsie che offre una varietà di stili di gioco.

– Un lussuoso resort con spa, Turista è ambientato nello scheletro gigante di una antica creatura. Con postazioni da cecchino sparse lunga la grandiosa cascata centrale, Turista vanta anche spazi interni molto stretti per i fan dei combattimenti ravvicinati e il tipico design a tre corsie che offre una varietà di stili di gioco. Scrap – ambientato in una discarica abbandonata sulla Luna, presenta una combinazione di punti di osservazione e percorsi tattici che premiano i giocatori che combattono sia a corto che a lungo raggio.

– ambientato in una discarica abbandonata sulla Luna, presenta una combinazione di punti di osservazione e percorsi tattici che premiano i giocatori che combattono sia a corto che a lungo raggio. Archive – Incontri veloci e frenetici dettano il passo in Archive, una galleria d’arte post futuristica dove scontri ravvicinati contrastano con ampi campi di battaglia all’aperto, in una grande mappa a tre corsie.

– Incontri veloci e frenetici dettano il passo in Archive, una galleria d’arte post futuristica dove scontri ravvicinati contrastano con ampi campi di battaglia all’aperto, in una grande mappa a tre corsie. Excess – Arroccata sulla cima di un maestoso attico in una tentacolare città del futuro, Excess è una piccola mappa circolare che reinterpreta una mappa classica di Modern Warfare 2, Rust, di cui mantiene il ritmo serrato dei combattimenti.

Fra le altre novità, troviamo inoltre Shaolin Shuffle, una nuova modalità zombie ambientata nella New York degli anni '70 che vede la partecipazione dell'attrice Pam Grier, qui nei panni della "Shaolin Sister" al capo di un dojo di arti marziali. In Shaolin Shuffle, i giocatori potranno provare quattro nuovi stili di combattimento kung fu, ciascuno di essi con un set di mosse uniche.

Continuum, secondo DLC Map Pack di Call of Duty: Infinite Warfare, è ora disponibile su PlayStation 4 per i possessori del Season Pass del gioco, o acquistabile separatamente al prezzo di 14,99 euro. A questo indirizzo, potete visionare un trailer per le 4 nuove mappe introdotte con il contenuto aggiuntivo.