Call of Duty Infinite Warfare: il DLC Absolution è disponibile su PC e Xbox One

Con lo scadere dell'esclusiva temporanea su Playstation 4, il DLCdiè adesso disponibile anche su. Il pacchetto include 4 nuove mappe multiplayer e una nuova esperienza co-op dedicata alla modalità zombie.

Absolution include 4 nuove mappe dedicate al comparto multiplayer (Bermuda, Permafrost, Fore, Ember) e Attack of the Radioactive Thing!, il nuovo esaltante capitolo dell’esperienza zombie Call of Duty: Infinite Warfare, in cui potremo vedere ancora una volta il ritorno di Willard Wyler, l’enigmatico regista ritratto con le sembianze e la voce di Paul Reubens.

Dopo essere uscito in esclusiva temporanea su Playstation 4 lo scorso 6 Giugno, Absolution è adesso disponibile anche per gli utenti Xbox One e PC.