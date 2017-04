Call of Duty Infinite Warfare: il DLC Continuum arriverà il 18 aprile

hanno svelato i primi dettagli di Call of Duty: Infinite Warfare Continuum, il secondo DLC per Call of Duty Infinite Warfare. Il pacchetto contiene quattro nuove mappe multiplayer e una nuova avventura Zombie chiamata Shaolin Shuffle, ambientata a New York negli anni ’70, durante un’inquietante festa.

Shaolin Shuffle, il prossimo emozionante capitolo dell’esperienza zombie di Call of Duty Infinite Warfare, vede il ritorno di Willard Wyler, il misterioso e perfido regista, ritratto con la voce e le sembianze di Paul Reubens (Pee-wee’s Big Holiday, Gotham). Questa volta, Wyler ha intrappolato i quattro protagonisti in un film dell’orrore ambientato negli anni 70. I giocatori affronteranno nuovi nemici zombie in una serie di luoghi della New York della disco fever, dalla metropolitana ai nightclub, fino al dojo di arti marziali, gestito dalla Shaolin Sister, che ha la voce e l’aspetto di Pam Grier (Jackie Brown, Foxy Brown).

Shaolin Shuffle introduce quattro nuovi stili di combattimento kung fu, ciascuno con il proprio set di mosse uniche. Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) è il Punk Rocker; Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) è Sleazebag; Jay Pharoah (Saturday Night Live, Ride Along) è Street Poet e Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Inside Amy Schumer) è Disco Chick: li ritroviamo tutti in questa nuovissima esperienza. Oltre al contenuto di Shaolin Shuffle, Continuum includerà anche 4 nuove mappe multiplayer: Turista, Scrap, Archive ed Excess. Continuum sarà lanciato il 18 Aprile su PlayStation 4 e a seguire sulle altre piattaforme.