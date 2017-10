Call of Duty Infinite Warfare: il DLC Retribution è disponibile su PC e Xbox One

Dopo un mese di esclusiva temporanea su PlayStation 4, il nuovo DLC diè da ora disponibile anche su. L'espansione include 4 nuove mappe multiplayer e la conclusione della storia Zombie "The Beast from Beyond".

Le quattro nuove mappe multiplayer sono Carnage (un circuito post apocalittico sulle coste della California), Heartland (ambientata in un piccolo paese americano), Altitude (ambientata in un centro commerciale di lusso ai confini dell'universo) e Depot 22 (ambientata in uno stagno). Il capitolo finale dell'esperienza Zombie, invece, sarà divisa in cinque parti e proporrà nuove orde di non morti in modalità co-op.

Ricordiamo che Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.