Call of Duty Infinite Warfare: il DLC Sabotage arriva il 31 gennaio su PS4

ha annunciato che sono in arrivo nuovi contenuti pere ha rivelato nuovi dettagli per il primo pacchetto di contenuti scaricabili, intitolatoe disponibile dal 31 gennaio 2017 su PlayStation 4.

Con quattro intense e nuove mappe Multigiocatore, ognuna con il proprio look distintivo, e una nuova esperienza co-op, Rave in the Redwoods, ambientata in un campo estivo al lago degli anni ’90 ormai abbandonato, Sabotage sarà disponibile dal 31 gennaio 2017 su PlayStation 4 e in seguito anche sulle altre piattaforme.



“Siamo entusiasti di introdurre un nuovo capitolo alla nostra esperienza zombi, portando i giocatori in uno spettrale campo estivo degli anni ‘90 che sembra arrivare direttamente dai film horror di quella decade,” ha dichiarato Dave Stohl, Studio Head di Infinity Ward. “Inoltre, con questo DLC introduciamo quattro nuove mappe Multigiocatore, che includono anche un remake di Afghan, un classico di Modern Warfare 2. C’è un’incredibile varietà di nuovi contenuti che, siamo certi, ogni giocatore amerà”.



Rave in the Redwoods, il prossimo, eccitante capitolo dell’esperienza zombi di Call of Duty Infinite Warfare, prosegue la sua macabra narrativa portando i giocatori in una nuova decade: gli anni ‘90. Willard Wyler, l’enigmatico regista cattivo, ritorna, dopo aver intrappolato i protagonisti all’interno di un altro dei suoi contorti film horror. Tornano anche i quattro personaggi giocabili della storia originale, ma con ruoli nuovi, nei quali impareranno di più sul piano malefico di Wyler combattendo contro tipologie completamente nuove di non-morti in un campo estivo al lago ormai abbandonato dove un gruppo di zombi ha preso possesso del parco per un rave, trasformando quest’area in un’illusione alimentata dalla musica techno. Rave in the Redwoods è un intenso e macabro viaggio con risvolti sconvolgenti, sorprese e un sacco di nuovi Easter egg per i giocatori.



Oltre al contenuto di Rave in the Redwoods, Sabotage includerà anche quattro nuove mappe Multigiocatore:

Noir – La mappa di una città tetra e sudicia , ispirata a Brooklyn di notte, Noir è una classica mappa a tre lane ambientata nel contesto di un futuro distopico, e piena di caffè e parchi intorno ad una brutale zona di guerra a downtown.

Neon – Un centro di allenamento virtuale per la guerra urbana, Neon è un’esclusiva arena di battaglia dove i nemici si frantumano in un ammasso di pixel quando vengono sconfitti. La lane centrale soddisferà i giocatori di vecchia data, mentre le aree più esterne della mappa permetteranno veloci contrattacchi durante azioni ravvicinate.

Renaissance – Ambientata nel Nord Italia, Renaissance mette i giocatori uno contro l’altro nei vicoli di Venezia, circondati da una gran mole di architettura classica ed edifici che invitano all’azione attraverso i canali e i quartieri di una delle città più iconiche del mondo.

Dominion – Una rivisitazione della classica mappa Afghan di Modern Warfare 2, ora ambientata su Marte, Dominion mantiene tutti gli indimenticabili paesaggi e il gameplay dell’originale, incentrato sulla nave schiantata, con nuovi miglioramenti progettati per trarre vantaggio dal nuovo sistema di movimento.



Il Pacchetto Mappe Sabotage di Call of Duty Infinite Warfare è disponibile attraverso il Season Pass, che può essere acquistato da solo o come parte delle edizioni Legacy Pro e Digital Deluxe del gioco. Il Season Pass dà accesso scontato a tutti i quattroDLC di Infinite Warfare che verranno lanciati nel corso del 2017. I possessori del pass stagionale riceveranno inoltre 10 Lanci di Rifornimenti Rari e 1.000 crediti Salvage che i fan potranno utilizzare per costruire nuovi prototipi di armi.