Da oggi e per tutto il fine settimana (fino alle 19:00 di domenica 30 luglio)offre la possibilità di provare gratuitamente la versione PC di. Il Free Weekend su Steam è già disponibile per tutti i giocatori.

Per installare il gioco vi basterà cliccare qui, una volta aggiunto Call of Duty Infinite Warfare alla propria libreria potrete divertirvi per tutto il fine settimana a costo zero, trascorso il periodo di prova sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a giocare.

Per l'intero weekend, Call of Duty Infinite Warfare è in vendita al prezzo promozionale di 29.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.