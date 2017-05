Call of Duty Infinite Warfare: Guida Easter Egg Shaolin Shuffle

è la terza survival map di, inclusa nel nuovo DLC. La mappa, ambientata a New York negli anni ’70, presenta unada portare a termine per sbloccare la cutscene finale nonché il trofeo dedicato.

In questa guida vi illustreremo quindi come completare la missione nel migliore dei modi, offrendovi alcuni utili consigli.

Trovate Pam Grier

Per dare il via alla missione dovrete parlare con Pam Grier, la guest star di Shaolin Shuffle nascosta all’interno del Black Cat Dojo, nei pressi dalla metropolitana. In tal modo potrete potenziare una tra le quattro abilità elementali Chi portando a termine le mini-sfide proposte dal gioco. Potrete sbloccare il potere dello shuriken dopo aver superato il primo round speciale, corrispondente in genere al quinto round, proseguendo fino ad ottenere il potere massimo del Chi.



Seguite il Ratto Giallo

Parlate nuovamente con Grier ed uscite dal suo Dojo. Seguite la rampa che conduce al tetto del bar e troverete una gabbia contenente un topo. Colpitela con uno Shuriken e seguite il ratto fino alla gabbia successiva, ripetendo poi il procedimento finché non apparirà un cerchio giallo a terra. Uccidete gli zombie e, successivamente, anche gli zombie ninja. In tal modo otterrete una chiave.



Sparate agli ideogrammi

Recatevi nella metropolitana ed utilizzate la chiave per aprire l’armadietto recante la scritta Soulkey. A questo punto dovrete scovare gli ideogrammi cinesi sparsi per la mappa e spararli seguendo un ordine ben preciso:

Il primo simbolo si trova alla destra del Black Cat Dojo Il secondo simbolo si trova nel bagno del Disco Inferno Il terzo simbolo si trova nei pressi della Deadeye Dewdrops Perk Machine Nei pressi della Deadeye Dewdrops Perk Machine troverete anche il quarto simbolo, alla destra del precedente

In tal modo sbloccherete lo scontro con il Re dei Ratti. Potrete utilizzare delle granate a gas per semplificare la missione. Se giocate con un gruppo di amici, riuscirete a distrarlo con facilità. Raccogliete l’occhio che otterrete alla fine del combattimento e recatevi nuovamente da Pam Grier.



Colpite i simboli dei ratti

Pam Grier vi assegnerà una nuova quest. Dovrete quindi utilizzare il tasto L1/LB per attivare l’occhio e analizzare l’ambiente circostante alla ricerca di inediti punti d’interesse, ovvero i simboli dei ratti. Una volta scovati, dovrete colpirli con la vostra arma per proseguire. I simboli sono in tutto sei, ma possono comparire in tredici luoghi diversi all’interno della mappa, ovvero:

Sul tetto della discoteca, su una delle cisterne d’acqua.

Sul tetto della discoteca, in uno dei condotti d’aerazione.

Sul tetto della discoteca, sul muro del palazzo posto di fronte ad una delle cisterne.

Sul tetto della discoteca, nella finestra riparabile.

All’interno del Black Cat Dojo, sopra la porta di ingresso.

All’esterno del Black Cat Dojo, in una finestra con barriere riparabili.

Nell’area di spawn iniziale, dietro una grata nel piano rialzato e inaccessibile.

All’interno del bar di fronte al Black Cat Dojo.

Nella zona dei giardinetti, vicino ai panni stesi.

Nel cinema, a sinistra della una stanza inaccessibile.

Nei pressi dell’insegna del cinema, all’esterno.

Nella metropolitana, nei pressi della metro inattiva.

Sopra un’auto abbandonata della polizia, dietro la Bomstoppers Perk Machine.

Decifrate il codice morse

I telefoni della mappa saranno ora avvolti da una luce rossa, ad eccezione di un solo terminale. Questo squillerà incessantemente e, per proseguire nella missione, dovrete rispondere. Seguirà una sequenza contenente un codice morse che dovrete memorizzare e decifrare, ottenendo in tal modo un codice a tre cifre. Recatevi dunque alla ricerca dei poster Summer Nightmare e raccogliete quello con su scritto il vostro codice. Se sbaglierete, dovrete ripetete i passaggi descritti nel paragrafo precedente.



Individuate la parola esatta

A questo punto dovrete posizionare il poster sul proiettore presente sul tetto della discoteca: il gioco vi indicherà dunque una delle finestre del palazzo adiacente. Sfruttate le vostre granate per colpire l’obiettivo evidenziato e uccidete gli zombie ninja. Dovrete ora comporre una parola di senso compiuto sparando alla lettera e ai simboli che appariranno sulle pareti. La lettera, ben visibile, indicherà l’iniziale del vocabolo che dovrete comporre. Qui troverete un elenco delle parole ad oggi confermate, assieme ad una tabella che vi aiuterà a decifrare i simboli. Dopo aver scovato il termine esatto, dovrete battervi ancora una volta con il Re dei Ratti ed ottenere il suo cervello.



Riparate il tornello della metropolitana

Recatevi nuovamente presso il Black Cat Dojo e parlate con Pam Grier. Aspettate tre round e preparatevi a combattere contro un’orda di zombie. Eliminandoli otterrete l’asta di un tornello, da inserire nell’ingresso rotto all’interno della metropolitana. Salite sul soppalco della Mule Munchies Perk Machine e cercate una finestra aperta dalla quale sparare ad un ulteriore simbolo.



Eliminate gli zombie

Sparsi per la città troverete nuovi cerchi gialli da sfruttare per uccidere ulteriori zombie. Quando sentirete il suono di un gong potrete dirigervi verso la discoteca ed interagire con la console del DJ: sulla pista da ballo apparirà un nuovo zombie con una palla da discoteca sulla testa. Eliminate unicamente gli zombie dotati di questa speciale palla, fino a ristabilire la calma. Uscite fuori dal locale e troverete un nuovo simbolo riguardante il Re dei Ratti. Attivatelo e recatevi per l’ultima volta al cospetto di Pam Grier, preparandovi allo scontro conclusivo.



Boss finale

Dirigetevi verso la metropolitana per dare il via alla battaglia finale contro il Re dei Ratti. Concentrate le vostre attenzioni su di lui finché non udirete un suono ben distinto. A questo punto potrete dare il via a delle speciali sfide che vi permetteranno di eliminare il boss.

Occhio: recuperate l’occhio di colore verde. In tal modo visualizzerete dei simboli sulle pareti e sul soffitto. Dovrete dunque cercare di colpirli tutti nel minor tempo possibile.

Cervello: recuperate il cervello di colore viola e difendetelo dagli zombie. Sfruttate le ventole per tendere una trappola ai nemici e continuate ad attaccare il boss.

Cuore: recuperate il cuore e cercate di ripulire l’acido che inonderà le fogne. Per riuscire nell’impresa, dovrete uccidere gli zombie nei pressi di queste pozze, facendo attenzione a non avvicinarvi troppo poiché danneggeranno anche voi.

Dopo aver completato i mini-giochi, dovrete colpire nuovamente il Re dei Ratti e sconfiggerlo definitivamente. In tal modo sbloccherete la sequenza finale ed ildedicato a questa speciale modalità.