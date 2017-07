ha pubblicato una nuova patch per, ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo aggiornamento rimuove, tra le altre cose, ildalle partite pubbliche, oltre a correggere bug e problemi tecnici.

In particolare, l'update apporta dei cambiamenti alle varie modalità competitive, portando in dote un miglior bilanciamento di alcune armi e abilità. Ricordiamo che recentemente Activision ha pubblicato il DLC Absolution di Call of Duty Infinite Warfare su PlayStation 4, il pacchetto arriverà ad agosto anche su PC e Xbox One.